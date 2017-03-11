Diyarbakır'da 2 yankesici tutuklandı

Diyarbakır'ın en işlek caddelerinde vatandaşların ceplerindeki para ve telefonlarını çalan 2 yankesici, polisin takibi sonucu yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Polis, 7 Mart tarihinde bir kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili, madurun gezdiği noktalarda bulunan mobese kameraları ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu H.A. ve M.G.'nin telefonu çaldığı belirlendi. Şüphelileri takibe alan polis, yeni bir hırsızlık için gözlem yaparken iki kişiyi yakaladı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na götürülen H.A. ve M.G. sorgularının tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce de birçok kişinin para ve cep telefonlarını çaldıkları öne sürüldü.

DHA