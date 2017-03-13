Diyarbakır'da 39 bin kişi arasından, kura ile 5 bin kişi işe alındı

DİYARBAKIR'da kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere başvuran 39 bin 173 aday arasından işe alınacak 5 bin kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Diyarbakır'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere İŞKUR tarafından, 6 ay süreli personel alımı, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda yapılan çekilişte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, merkez ilçe ve ilçe belediyelerinde istihdam edilecek kişiler için kura çekildi. Toplum Yararına Program (TYP) başvurusu yapanlar arasında yapılan kura çekimine Vali Yardımcısı Tuba Koşal, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsmail Koç, belediye başkan vekilleri ile başvuru yapanlar katıldı. Başvuru yapan 39 bin 173 kişinin veri tabanına yüklendiğini, kura çekimleri sonrası belirlenen 5 bin kişinin alınacağını kaydeden İş Kurumu İl Müdürü İsmail Koç, kurada adı çıkanların yarın açıklanacağını söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından, kura çekimine geçildi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi'ne alınacak 500 kişinin kura çekimi için noterin hazırladığı bilgisayardaki butona basılarak kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sırasıyla diğer belediyeler için gerçekleştirilirken, kurada iş alımına hak kazananların isimlerinin yarın açıklanacağı belirtildi.

DHA