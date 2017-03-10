Diyarbakır'da 4 bin 472 öğretmene aylıktan kesme cezası

DİYARBAKIR'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açağı alınan ve aylar sonra göreve iade edilen 4 bin 472 öğretmene, bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda, katıldıkları iş bırakma ve sevk alma eylemleri nedeniyle disiplin yönünden aylıktan 30/1 para kesme cezası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önce açığa alınan ve aylar sonra göreve iade edilen binlerce öğretmen ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun hazırladığı rapor tamamlandı. Teftiş Kurulu Başkanlığının 1 Şubat 2017 tarihinde Bakanlık onayına sunduğu raporda, 14, 15, 21, 22 ve 29 Aralık 2015 tarihinde özürsüz olarak okuldaki/kurumdaki görevlerine gelmedikleri /veya göreve geldikleri halde görevlerini tam ve zamanında yapmadıkları iddiasının sübuta erdiği belirtilerek, "Sübata eren eylemlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125-C maddesinin (a) bendinde belirtilen 'Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahalinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapamamak, hor kullanmak' ve (b) bendinde belirtilen 'özürsüz olarak bir veya 2 gün süreyle göreve gelmemek' hükmü kapsamına girdiği (b) bendinde belirtilen 'Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek' hükmü kapsamına girdiği" denildi.

Teftiş Kurulunun hazırladığı ve Milli Eğitim Bakanlığına sunduğu rapor doğrultusunda Diyarbakır'da daha önce açığa alınıp aylar sonra görevlerine iade edilen 4 bin 472 öğretmene disiplin yönünden 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildiği belirtildi.

DHA