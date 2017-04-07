Diyarbakır'da 59 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

DİYARBAKIR'da seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, piyasa değeri 413 bin lira olan 59 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Merkez Yenişehir İlçesi'nde, bir araca düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir İlçesi Silvan yolu üzerinde bir araca yönelik olarak operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 413 bin TL olan 59 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralara ve sigara kaçakçılığında kullanılan bir araca el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir' denildi.

DHA