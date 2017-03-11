Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırıda öldürüldü

DİYARBAKIR'da 43 yaşındaki Zeki Akbudak, merkez Kayapınar İlçesi'nde yolda tartıştığı kişinin tabancayla açtığı ateşle yaşamını yitirdi. Saldırı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, merkez Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi 470'nci Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Zeki Akbudak kaldırımda bir kadın ve iki kişiyle konuştuğu sırada aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki Akbudak'ın tartıştığı kişilerden biri, belindeki tabancayı çıkartarak, ateş etti. Başından ağır yaralanan Zeki Akbudak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan yaşlı şüpheli polis tarafından aranıyor.

DHA