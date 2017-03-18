Diyarbakır'da Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü

ÇANAKKALE Zaferi'nin 102'inci yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Diyarbakır'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hava Şehitliği'nde düzenlenen çelenk sunma törenine Vali Hüseyin Aksoy, 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayan tören, daha sonra saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından şehitlik özel defterini imzalayan Vali Aksoy deftere, "Aziz şehitlerimiz, ulusumuzun bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren sizleri, minnet ve şükranla anmak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. Kadın, erkek; yaşlı, genç hatta çocuk yaştaki kahramanların, dünya tarihinde benzeri olmayan bir zaferin mimarı olmalarının 102'nci yıldönümündeyiz. Tüm dünya milletlerinin takdirini kazanan, bağımsızlık uğruna bir milletin neler yapabileceğinin en güzel örneğini veren sizlere şükranlarımız sunuyoruz. Emin olunuz ki hatıranızı ilelebet yaşatıp, devletimize ve milletimize emanet olan ailelerimizin daima yanında olacağız. Bu duygularla, başta önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun" diye yazdı.

Daha sonra hava ve kara şehitliğindeki şehit kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, duaların okunmasının ardından Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki törende ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserler eser sahibi öğrenciler tarafından okundu. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Aksoy, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri tarafından verildi.

Ödül töreni ardından 7'inci Kolordu Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Ali Arıbaş ve Piyade Üsteğmen Çağlar Hemedan tarafından, 'Çanakkale Zaferi' konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Programın sonunda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği korosu mini bir konser verdi.

DHA