Diyarbakır'da, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için 20 kişi açlık grevi başlattı

TÜRKİYE'deki ceşitli cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin 55 gündür sürdürdükleri açlık grevine destek için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda 20 kişi, 2'şer günlük açlık grevine başladı.

Değişik cezaevlerinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlü PKK'lı teröristlerin cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve Abdullah Öcalan üzerinde olduğunu iddia ettikleri tecritin kaldırılması amacıyla başlattıkları açlık grevleri 55 günü doldurdu. Diyarbakır'da aralarında DBP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi, grevdekilere destek için açlık grevine başladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, DBP Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek'in katılımıyla başlatılan açlık grevi öncesi basına açıklama yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, tutukluların başlattığı açlık grevine sessiz kalınması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

'Dışarıda güçlü bir direnişin örgütlenmemisi durumunda, cezaevlerinde 55 gününe giren açlık grevi eylemeleri hiç birimizin görmek istemediği sonuçlarla sonuçlanabilir. Kürt siyasi temsilcileri olarak yoldaşlarımızın başlattığı bu eyleme sessiz kalamayız. Kürtler ve Kürtlerin dostları, zındanlarda başlatılan bu direnişe karşı her alanı bir eylem alanına dönüştürmeli.'

DHA