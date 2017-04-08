Diyarbakır'da klimali otobüs durakları hizmete girdi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar ve öğrencileri olumsuz hava koşullarından korumak için Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otobüs duraklarının etrafını kapatarak içlerine klima taktı.

Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım güzergahlarında bulunan durakların sayısını artırmak için çalışma başlattı. Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni duraklar yapan ekipler, yaz ve kış aylarının olumsuz hava koşullarından vatandaşlar ve öğrencileri korumak için otobüs duraklarının etrafını kapatarak içine klima taktırdı.

Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki durakları tamamlayan ve hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, kapalı durakların kent geneline yaygınlaştırılması içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Durakların içinde klimanın yanı sıra vatandaşların otobüs beklerden oturmaları içinde banklar yer alıyor. Duraklara takılan klimalar, yaz mevsiminde serin, kış mevsiminde ise sıcak hava verecek şekilde tasarlandı.

DHA