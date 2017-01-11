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Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'da para anlaşmazlığı kanlı bitti : 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da para anlaşmazlığı kanlı bitti : 2 ölü, 3 yaralı
10:3111 Ocak 2017
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Diyarbakır'da para anlaşmazlığı kanlı bitti : 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da para anlaşmazlığı kanlı bitti : 2 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesinde dün gece araç alım satımı yüzünden aralarında tartışma çıkan iki grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bayındırlık semtinde aralarında araç alım-satımı konusunda sorun bulunan iki grup bir büroda bulaşarak bunu çözmek istedi. Görüşmede tartışma çıkması ve tartışmanında silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 45 yaşındaki Faruk Mayda ile 28 yaşındaki Muhammed Akay hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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