Diyarbakır'da patlama; 1 ölü, 4 yaralı (6)

VALİ AKSOY, PATLAMA BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, patlamanın meydana geldiği Emniyet Müdürlüğü ek binasında incelemelerde bulundu. Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte Emniyet Müdürlüğü ek birimleri içerisinde yeralan Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, buradaki görevlilerden bilgi aldı.

Vali Aksoy ve beraberindekiler daha sonra patlamanın yaşandığı bölgede zarar gören esnafı ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Aksoy, işyerlerinde meydana gelen hasarın da en kısa sürede telafi edileceğini söyledi. Aksoy ve beraberindekiler daha sonra, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'inde tedavi gören yaralı sivil ve emniyet personelini ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

DHA