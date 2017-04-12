Diyarbakır'da patlama; 3 ölü, 2 yaralı

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bina içerisinde bulunan makine ikmal bölümünde meydana gelen patlamada ağır yaralanan polis memuru Burhan Mercan, tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Binası'nda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece patlamada şehit sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Şehit olan polis memuru Burhan Mercan ve sivil personel Cengiz Tekin için, yarın Emniyet Müdürüğü'nün yeni binasında cenaze töreni düzenlenecek.

Patlamada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

DHA