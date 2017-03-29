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Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 11 gözaltı
09:5629 Mart 2017
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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 11 gözaltı
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'nde jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bismil İlçesi Tepe Köyü'nde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilerin yakalanması, suç aletlerinin ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şüphelilere ait 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Baretta marka tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 252 muhtelif fişek, 10 cep telefonu, 1 örgütsel doküman ve 1 bilgisayar kasası ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelere el konulmuş, olay ile ilgili 11 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır" denildi. 

DHA

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