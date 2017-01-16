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Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 1 şehit 5 yaralı (2)

Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 1 şehit 5 yaralı (2)
17:5116 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 1 şehit 5 yaralı (2)
Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 1 şehit 5 yaralı (2)

YARALI SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 polis şehit olurken, yaralanan polis sayısı 5'e çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, patlamanın şiddeti ile devrilen aracın altında polis olup olmadığının tesbiti için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Patlamanın etkisiyle yoldan geçmekten olan bir belediye otobüsü ve bazı araçların da camlarının kırıldığı ve hasar gördüğü gözlendi.

DHA

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