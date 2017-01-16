Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 4 şehit 2 yaralı (8)

VALİ AKSOY, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Vali Hüseyin Aksoy, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş ile birlikte Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralı polis memurlarını ziyaret etti. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan zırhlı minibüse yönelik düzenlenen menfur bombalı saldırı olayında yaralanan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Çevik Kuvvet Polislerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Aksoy’u Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş karşıladı. Ziyarette Vali Aksoy’a, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Vali Yardımcısı Mehmet Çağrı Özpolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti. Yaralı Çevik Kuvvet Polisleri ile yakından ilgilenen Vali Aksoy, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aksoy ve beraberindekiler daha sonra hastaneden ayrıldı."

DHA