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Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
18:0713 Mart 2017
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Sanat Sokağı'nda iki grup arasında para anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sanat Sokağı'nda bir kafede buluşan iki grup arasında para anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar tabancayla birbirlerine ateş açtı. Çevredekiler panik içinde kaçışırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralanan  Ender Kaya yaşamını yitirirken, 3 yaralı tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis olaya karışan 1 kişiyi gözaltına alırken, çatışmada kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

DHA

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