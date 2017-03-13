Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Sanat Sokağı'nda iki grup arasında para anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sanat Sokağı'nda bir kafede buluşan iki grup arasında para anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar tabancayla birbirlerine ateş açtı. Çevredekiler panik içinde kaçışırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralanan Ender Kaya yaşamını yitirirken, 3 yaralı tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis olaya karışan 1 kişiyi gözaltına alırken, çatışmada kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

DHA