Diyarbakır'da sosyal paylaşımları nedeniyle 3 muhtar görevden alındı

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'nde 3 muhtar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla görevlerinden alındı, yerlerine azalar atandı. Görevden alınanlardan Esentepe Mahalle Muhtarı Alaattin Tekin, 3 yıl önce ölen annesinin ını paylaştığı için görevden alındığını iddia ederek, "Annemin ında boynunda sarı, kırmızı ve yeşil renkli bir eşarp vardı. Bu yüzden beni görevden aldılar" dedi.

Bismil İlçesinde Altıok Mahalle Muhtarı Mürsel Zorooğlu, Sanayi Mahallesi Muhtarı Mehmet Bayındır ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Alaattin Tekin, çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında açılan soruşturma kapsamında ifadeleri alındıktan sonra görevden alındı. Sosyal medya paylaşımları ile, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla soruşturulan muhtarlar ilçe Kaymakamı tarafından görevlerinden alınmasından sonra yerlerine azalardan atama yapıldı.

Görevden alınan Esentepe Mahalle Muhtarı Alaattin Tekin, polis karakoluna çağrıldığını ve sosyal medya paylaşımlarının sorulduğunu belirterek, "3 yıl önce kaybettiğim 70 yaşındaki annem Cevahir Tekin'in boynunda yeşil, kırmızı, sarı renkli fular ve zafer işaretli ı ile Rojava'da çekilmiş bir ve Kuran-ı Kerim okuyan bir Peşmergenin ı ve HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ını ne maksatla paylaştığımı sordular. Bu paylaşımların suç olmadığını söyledim. Sonra da beni görevden aldılar. Anamın zafer işareti yapan ı suç sayıldı. 5 bin nüfusuyla ilçemizin 3'üncü büyük mahallesinin muhtarıyım. Yaptığım paylaşımlar yasadışı olsaydı zoruma gitmezdi. Anamın ını paylaştım diye muhtarlık görevimden alınmam beni çok üzdü" dedi.

Yaklaşık 8 yıldır Sanayi Mahallesi Muhtarlığı yapan Mehmet Bayındır da, emniyette facebookta yaptığı paylaşımların sorulduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı aday adayı olan ve siyasi bir partinin Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ın ını paylaştım. Mahkemeye çıkmadan sadece karakolda terörle mücadele şubesine çağırdılar. Gidip orada ifade verdik. Valilik oluruyla kaymakamlık tarafından muhtarlık görevimden alındım. Avukatlarla konuştum, hukuki olarak haklarımı arayacağım" diye konuştu.

Altıok Mahallesi'nin 24 yıllık muhtarı Mürsel Zorooğlu da, sosyal medyada paylaşım yapacak düzeyde teknoloji kullanıcısı olmadığını savunarak, "Emniyete çağırdılar, ifademizi aldılar. Ben cep telefondan sosyal medyayı zaten kullanamıyorum. 2013'te yaptığım paylaşımları sordular. Yapmadım, yapsaydım zoruma gitmezdi. Pazartesi günü haber verdiler resmi yazıyla, görevden alındığımızı bildirdiler. Mahkemeye çıkmadan emniyette aldıkları ifadeyle, valilik oluru ve kaymakamlık kararı ile görevden alındık. Ben 1993 yılından beri muhtarlık yapıyorum. Bir çok hükümetle çalıştım. Hiç bir zaman yasadışı bir iş yapmadım. Hukuki yollardan haklarımı arayacağım" dedi.

DHA