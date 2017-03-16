Diyarbakır'da Şubat ayı içeresinde 554 terör operasyonu düzenlendi

DİYARBAKIR'da jandarma ile polis ekiplerinin Şubat ayı içerisinde terör ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarıyla ilgili yapılan çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu, silah ve patlayıcı malzemelerin bilançosu açıklandı.

Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şubat ayında terör, uyuşturucu ile mücadele ve yol kontrol denetimlerinde yapılan faaliyetlerin bilançosunu açıkladı. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yürütülen çalışmalarda, bölücü terör örgütü mensuplarına ve diğer yasadışı yapılara karşı verilen mücadelenin olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Valilik açıklamasında, şöyle denildi:

"2 adet uzun namlulu silah, 5 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 20 adet şarjör, 129 adet muhtelif fişek, 6 adet el bombası, 74 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 222 kilo amonyum nitrat, 49 adet tüp, 1 adet telsiz, 1 sırt çantası, 17 adet elbise, 510 adet torpil/maytap/fünye, 104 adet havai fişek, 270 metre elektrik kablosu, 8 adet araç, 50 adet elektronik malzeme 560 adet örgütsel doküman ele geçirildiği belirtilerek, açıklamada, "Polis ve jandarma sorumluluk alanında yapılan 544 operasyonda; 347 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup; bunlardan 53’ü tutuklanmış, 294’ü serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu da yaralı olmak üzere Şubat ayı içerisinde toplam 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir."

8.5 TON ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, uyuşturcu ile mücadelede ele geçirilen uyuşturucu çeşitleri ve miktarı ise şöyle sıralandı:

"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayında kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan alışmalarda toplamda; 5 ton 19 kilo esrar, 3 ton 561 kilo toz esrar, 558 bin 475 paket kaçak sigara, bin 158 adet kaçak cep telefonu, 62 adet sahte kimlik ehliyet, 31,44 gram eroin, 1 gram metamfetamin, bin 38 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 8 şarjör, 241 adet muhtelif fişek, 11 litre kaçak içki, 300 ml ara kimyasal madde ele geçirilmiştir. Polis ve Jandarma sorumluluk alanında yapılan 481 uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonunda; 525 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup; Bunlardan 53’ü tutuklanmış, 472’si serbest bırakılmıştır."

444 BİN ARAÇ SORGULANDI

Kent genelinde yapılan yol kontrol uygulamalarında Şubat ayında 444 bin 937 aracın sorgulandığı belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayında yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde toplamda; 444 bin 937 araç sorgulanmış, 612 bin 897 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı, 2 bin 104 kişi yakalanmış bu şahıslardan 76’sı tutuklanmış. Bin 594 araca yasal işlem yapıldı. 15 adet tabanca, 10 adet av tüfeği, 338 adet fişek, 56 bin 595 paket kaçak sigara, 15 kilo 572 gram esrar, 3 gram toz esrar, 2,25 gram eroin, bin 31 adet uyuşturucu hap, 11 litre kaçak içki ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA