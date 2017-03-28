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Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı

Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı
15:4128 Mart 2017
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Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı
Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı

DİYARBAKIR'da iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan tartışma, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Bağlar İlçesi 861 Sokak'ta bugün öğlen saatlerinde, iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ve bıçakların kullanıldığı olayda A.T. ve R.T. kardeşler tabancayla yaralanırken, R.K. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan A.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili 6 şüpheliyi, olayda kullanılan silah ve bıçaklarla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.

DHA

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