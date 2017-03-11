DJ, besteci Emrah Karaduman Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı (2)

AMELİYATTAN ÇIKTI, DURUMU İYİYE GİDİYOR

Eskişehir'de otel girişinde şoförü Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan DJ Emrah Karaduman'ın kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Karaduman'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ŞÜPHELİ ALEYNA TİLKİ HAYRANI

Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin 33 yaşındaki Enis Duman olduğu açıklandı. İşsiz olan Enis Duman polislere Aleyna Tilki hayranı olduğunu, ona ilgi duyduğunu ve platonik aşkla bağlandığını, bu nedenle Emrah Karaduman'a otel girişinde bıçakla saldırdığını söyledi. Duman, şoför Volkan Karaca'nın ise araya girmesi nedeniyle yaralanmış olabileceğini belirtti.

ALEYNA TİLKİ HASTANEYE GELDİ

Genç şarkıcı Aleyna Tilki de Eskişehir'e gelerek Emrah Karaduman'ı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Aleyna Tilki hastane çıkışında gazetecilere, "Arkadaşlar çok üzücü bir olay yaşadık. Ama Alah'a şükürler olsun ki çok küçük atlattık, ucuz atlattık. Gayet iyiyiz, kendisi çok iyi. Tabi ki de çok üzgünüz. Ama Allah'a şükürler olsun. Bir yandan da bunu belirtmek isterim. Verip verebileceğim bilgi bu şuanda. Bir de adli bir olay olduğu için çok fazla konuşmanı, irdelemenin, uygun olmadığını düşünüyorum ama, çok çok iyiyiz hiçbir sorun yok" diye konuştu.

ŞUURU AÇIK

Aleyna Tilki bir gazetecinin 'Hastanede onunla görüşebildiniz mi" sorusu üzerine görüştüğünü belirtip "İyi olduğunu onaylayan hareketleri vardı. Şuuru, bilinci her şeyi açık, çok iyi durumu" dedi.

DHA