DJ, besteci Emrah Karaduman Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı (3)

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de DJ Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan Enis Duman yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Enis Duman, adliye öncesinde polisler tarafından sağlık raporu için getirildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde gazetecilerin "Niçin bıçakladın" sorusuna yanıt vermedi. Duman, sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye götürüldü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Nurdan Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, Emrah Karaduman'ın tedavisinin yoğun bakım servisinde, Volkan Karaca'nın tedavisinin de genel cerrahi servisinde devam etiğini belirtti. Emrah Karaduman'ın genel durumunu iyi olduğunu söyleyen Doç.Dr. Acar şöyle konuştu:

"İlk müdahaleleleri Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nca yapılıp ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonlar sonrasında hastalarımızın birisi serviste diğeri yoğun bakımda, takiplerine devam ediliyor. Şuan için yoğun bakımda olan hastalarla ilgili dikkatli konuşmak gerekir. Ama genel durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Takipleri de inşalah iyi geçecek. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."

Doç.Dr. Nurdan Acar bir gazetecinin, "Başka hastaneye sevkleri söz konusu mu" sorusu üzerine, "Herhangi bir sevk söz konusu değildir. Hastanemiz zaten üçüncü basamak üniversite hastanesidir. Şu anda tedavisi başarıyla devam etmektedir. Ailesiyle de sevk konusunda henüz bir taleple karşılaşmadık" dedi.

DHA