Doç. Dr. Mevlüt Koç: Önce doktor sonra spor

ADANA Numune Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Koç, yaz öncesi spor yapıp zayıflamak isteyenleri uyararak, kardiyoloji uzmanına görünmeden ağır spora kesinlikle başlanmaması gerektiğini söyledi.

Özellikle yetişkin insanların, bir anda karar verip spora başlamasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Mevlüt Koç, 'sağlıklı olayım' diye başlanan bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan sporun kişinin ölümüne sebep olabileceğini kaydetti. Vücuttaki aşırı kiloları atmanın en iyi yolunun kişiselleşen uygun diyet ve spordan geçtiğini belirten Koç, spora başlayacakları uyararak, 'İnsanlarımız dengesiz beslenip fazla kilo alınca bunları birden vücudundan atmak istiyor. Kendi başına spor yapmaya karar veriyor. Hemen bir spor salonuna üye olup spor yapmaya başlıyor. Böyle davranan birçok yetişkin, sağlıklı olayım derken, ciddi kalp problemleri yaşıyor' dedi.

KARDİYOLOJİ UZMANINA DANIŞIN

Spora başlayacak kişilerin mutlaka önce aile hekimine ve gerekirse bir kardiyoloji uzmanına muayene olup danışarak hareket etmesi gerektiğini belirten Koç şöyle konuştu:

'Spor yapıp zayıflamak isteyen kişi, zaten obezite riski ile karşı karşıyayken, bir hekime görünmeden spor yapması bazen sorunlara yol açabiliyor. Hatta sağlıklı olayım derken yaşamını yitirebiliyor. Çünkü spor yapmaya karar veren kişinin ciddi kalp rahatsızlığı olabilir. Kendisi bunun farkında olmayabilir. Yaptığı sporla sarf ettiği aşırı efor sonrası kalp krizi veya ritim bozuklu ile karşı karşıya kalabilir. Kilo verip kalbini korumak isteyen kişilere tavsiyem önce aile hekimi, gerekirse sonra bir kardiyoloji uzmanına görünüp spor yapmak için doktor onayını aldıktan sonra bu işe girişmeleri. Daha sonra, en az hafta da 5 gün, dakikada 110 adım atarak hızlı tempoda yapacakları 30 veya 45 dakika arasındaki yürüyüş sonrası sağlıklı ve istedikleri kiloya geleceklerini düşünüyorum.'

DHA