Doç. Dr. Özbalcı: Obezite ameliyatları maalesef estetik ameliyat gibi görülüyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Özbalcı, son dönemde obezite ameliyatlarının adeta magazinsel birer figür haline geldiğini belirterek, "Özellikle bazı ünlülerin geçirdikleri ameliyatların basına yansıması, obezite cerrahisini daha bilinir hale getirdi. Maalesef insanlarımız, özellikle bayanlar bunu bir sağlık probleminden öte estetik kaygılarla yaptırmaya başladı. Bunlar estetik ameliyatlar değil, tamamen sağlık için yapılan cerrahilerdir" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Selçuk Özbalcı, obezite cerrahisi tekniklerinin aslında onlarca yıldır tüm dünyada uygulandığını, ancak son dönemde özelikle magazinsel yönününde etkisiyle popülarite kazanıp gündeme geldiğini söyledi. Obezite cerrahisinin uygulanabilmesi için hastanın belli değerlere sahip olması gerektiğini dile getiren Doç.Dr. Özbalcı, "Bu ameliyatların kimlere yapıldığı konusuna gelince, temel dayanağımız vücut kitle indeksi dediğimiz basitçe boy ve kilo oranı olarak bilinen değer üzerinden karar veriyoruz. Bu oranı 40 kg/m²'nin üzerinde olan insanlara biz morbidobez diyoruz ve bunlar cerrahiye aday. Ancak bunun yanında vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup, kilo vermekle düzeleceğine inandığımız şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, eklem hastalıkları, kiloya bağlı psikolojik bozukluklar gibi bazı yandaş sorunları mevcut olan hastalar da bu tarz ameliyatlara adaydır. Hatta son dönemde bu değer 32.5’lara kadar çekildi" dedi.

YAPMAYINCA BAŞKA HASTANEDE AMELİYAT OLUYORLAR

Obezite cerrahisi için gerekli kriterlere sahip olmadığı halde ameliyat olmak isteyen kişilerin de olduğunu söyleyen Doç.Dr. Özbalcı, "Yeterli vücut kitle indeski olmayan ya da diğer gerekli şartlara sahip olmayan hastalar da bize ameliyat olmak için başvurabiliyorlar, tabiiki biz onları reddediyoruz. Biz ameliyatı önermediğimizde 'Siz yapmazsanız başka hastanede yaptırırım' diyen hastalar da olabiliyor ve maalesef bu hastaların başka hastanelerde ameliyat olduklarını da görebiliyoruz. Bu noktada,ameliyat ihtiyacı olmayan hastalar için cerrahiden uzak durmak gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü kolay ameliyat, risksiz ameliyat diye bir şey yoktur. Herhangi bir nedenden dolayı kişi ameliyata giriyorsa belli bir riski göze alıyor demektir. Obezite cerrahisinin de kendisine ait riskleri vardır. Ameliyat sırasında her şeyi doğru yapsanız bile hiç beklenmedik bir komplikasyonla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu.

Obezite ameliyatlarının son dönemde artış gösterdiğini ifade eden Doç.Dr. Özbalcı şöyle devam etti:

"Niye arttı Birincisi magazinsel yönü çok popüler hale getirdi bu ameliyatları. Özellikle bazı ünlülerin ameliyat olması ve bunların basına yansıması bu olayı çok daha bilinir hale getirdi. Maalesef insanlarımız, özellikle bayanlar bunu bir sağlık probleminden öte estetik kaygılarla yaptırmaya başladılar. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Morbidobezite dünyada önlenebilir ölüm sebepleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada. Yani bu çok ciddi bir sağlık problemi. Bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor: Morbidobez hastalar normal kilolu insanlara göre ortalama 10-15 yıl daha az yaşıyorlar. Morbidobezite ameliyatları estetik ameliyatlar değildir, tamamen sağlık için yapılan operasyonlardır. Hastalarımızın da olaya bu gözle bakması lazım. Olası yandaş sorunları çözmek için, morbidobeziteye bağlı gelişebilecek hastalıkların önüne geçebilmek için, hastalara daha sağlıklı ve uzun bir hayat sağlayabilmek için ameliyat öneriyoruz. Sadece estetik kaygı ile zayıflasın, gençleşsin,güzelleşsin diye değil" dedi.

Bu ameliyatlardan sonra tekrar kilo alma riski bulunduğunu hatırlatan Doç.Dr. Özbalcı, "Bu ameliyatlarla ilgili çok sık sorulardan biriside ameliyatlardan sonra geri kilo alma durumu. Obezite cerrahisinde yüzde 20’ye yakın oranda başarısızlık olabilir. Bu başarısızlık, yetersiz kilo verme ya da verilen kiloları geri alma şeklinde gerçekleşebilir. Hatta yüzde 8-10 hastada tekrar ameliyat gerektirecek boyutta geri kilo alımı olabilir. Ameliyattan önce hastaları bu konuda uyarmak, bilinçlendirmek önemli" diye konuştu.

DHA