“Doğal hayata zarar vermeyen enerji politikaları benimsenmeli”

– Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Av. Deniz Bayram, “Korunması elzem doğal alanlara zarar vermeyecek ve iklim değişikliğine katkıda bulunmayacak enerji üretim politikaları benimsenmelidir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yaklaşık 8 bin megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülen yeni kömür sahalarını 30 yıllığına özel sektöre devretme planının tartışmalara ve itirazlara neden olan Çayırhan B sahasının devri ile başlayan sürecin Eskişehir Alpu, Afyon Dinar, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yeni sahaların özelleştirilmesi ile devam etmesi planlanıyor. Greenpeace, dünya kirli ve eski enerji üretim kaynaklarından uzaklaşırken Türkiye’nin yatırım kaynaklarını bu yönde kullanmaya devam ettiğini söylüyor.

Yaptığı açıklamada, “Türkiye önümüzdeki 30 yıl boyunca enerji politikalarını verimsiz kömüre bağlayarak, enerji üretimi konusunda modernleşme ve liderlik etme fırsatını kaçırıyor” diyen Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Av. Deniz Bayram dünyanın enerji üretimi konusunda tam tersi yönde ilerlediğinin altını çizerek şunları söyledi;

“Çin’in de dahil olduğu hemen bütün büyük ülkeler kömür tüketimini azaltarak, yenilenebilir enerjiye yönelmeye başladılar. Dünyada enerji yatırımını artık yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yapılan yatırımlar yönetiyor. Türkiye yenilenebilir enerjiye yatırım yapması durumunda dünyada öncü rolü üstlenebilecek bir potansiyele sahip; bunu değerlendirmeli.”

Yapılan açıklamada bu uygulamaların Türkiye’yi sadece modası geçmiş enerji üretim şekillerine bağımlı kılmadığını aynı zamanda ülkenin sahip olduğu doğal güzellikleri de tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu özelleştirmelerin ilk adımı olan Çayırhan B termik santral projesinin tamamlanması ve termik santralin faaliyete geçmesi durumunda 5.9 kilometre mesafedeki Kuş Cenneti tehdit altında olacağını ve doğal yaşamı tehdit edeceğine dikkat çeken Av. Bayram, “Korunması elzem doğal alanlara zarar vermeyecek ve iklim değişikliğine katkıda bulunmayacak enerji üretim politikaları benimsenmelidir” dedi.

DHA