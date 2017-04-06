'Doğan Medya Center'i işgal 'iddianamesi kabul edildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ / PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNNTürk ve Kanal D'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda 1 kişinin şehit edilmesine ilişkin 5'i rütbeli 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tensip tutanağında tutuklu sanıklar Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan ve Erdal Şeker'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşmaların 17, 18, 19 ve 20 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine hükmetti.

1 ŞEHİT 4 MAĞDUR 21 MÜŞTEKİ…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan ile astsubaylar Muhammet Orhan Kaya, Muhammet Çınar ve 14 er "sanık", şehit edilen Vedat Barceğci "maktul", olaylarda yaralanan 4 kişi ise "mağdur" olarak yer aldı. Doğan TV, Doğan Müzik Yapım, Hürriyet Radyo, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım, Doğan Uydu Haberleşme Hizmetleri'nin de arasında bulunduğu 21 kurum ve kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

ŞÜPHELİLERE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Barceğci'nin ölümü nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "kasten öldürmeye teşebbüs", "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, sanık Mehmet Akif Aslan'ın "silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker'in "silahla tehdit" ve "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörüldü.

Sanık 14 erin çeşitli suçlardan dörder yıldan 200'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, 2 sanık astsubay için başka bir ceza istenmedi.

DHA