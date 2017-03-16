Doğan Medya'yı basan darbeci askerlerin iddianamesi tamamlandı (1)

FETÖ / PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNNTürk ve Kanal D binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede 19 asker hakkında, "Darbeye teşebbüs suçundan" 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şüphelilere ayrıca, 'kasten öldürme', 'basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi', 'kasten öldürmeye teşebbüs, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi. İddianamede 21 kişi de müşteki olarak yer aldı.



DHA