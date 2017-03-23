Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplandı

DOĞAN Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı Hilton Oteli’nde gerçekleşti. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan başkanlığındaki toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra medya grubu yönetici ve temsilcileri katıldı.

“SADECE BİR BAYRAK DEĞİŞİMİNDEN İBARETTİR”

Toplantı sırasında bir konuşma yapan Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi’nde bir süredir planlanan bayrak değişiminin yapıldığını belirterek, “Genel Yayın Yönetmenliği görevine Fikret Bila arkadaşımız geldi. Ben hem Sedat Ergin’i hem de Fikret Bila’yı çeyrek yüzyıldır tanıyorum. İkisi de çok takdir ettiğim kendilerini mesleklerine adamış, dürüst, ilkeli gazeteci arkadaşlarımdır. Bu değişim, sadece bir bayrak değişiminden ibarettir. Hürriyet’in yayın çizgisi ile ilgili değildir. Hürriyet, ilkelerine bağlı, bağımsız objektif yayıncılığı sürdürecektedir. Sedat Ergin arkadaşımız sevdiği işe köşe yazarlığına yeniden başladı. Fikret Bila’yı de yeni görevinden dolayı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“EDİTÖRYAL BİR YANLIŞLIĞIN HEMEN ARKASINDAN GELMESİ…”

Hürriyet Gazetesi’ndeki görev değişiminin uzun zamandır gündemlerinde olduğunu ifade eden Doğan, “Bu bayrak değişiminin, editöryal bir yanlışlığın hemen arkasından gelmesi arzu etmediğimiz bir talihsizlik oldu. Özellikle sosyal medyadaki spekülasyonu önlemek adına bu açıklamayı daha fazla geciktirmeden yapmak istedik. Şunu anlatmak istiyorum. Fikret Bila’nın Genel Yayın Yönetmenliği’ne gelmesi çok daha önceden planlanmıştı ama bazı seyahatler dolayısıyla bir türlü uygulanamadı. Fakat hemen bu talihsiz olayın peşine Fikret’i atamamız sanki bu olayın devamıymış gibi algılandı. Böyle bir şey yoktur. Sosyal medya böyle algıladı. Biz de fazla geciktirmeden açıkladık. Mutlaka tanıyorsunuz ama bugün sizlere Fikret Bila’yı tanıştırmaktan memnuniyet duyuyorum. Zannediyorum ki hemen hemen herkes de Fikret’i tanıyor. O da meslekte bayağı eskidir. Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği tecrübelerinden sonra şimdi Hürriyet’in başında önemli işlere imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

“HABER SUNANLARIN KONUMU BİRAZ FARKLIDIR”

Son toplantıdan sonra yayın ilkeleriyle ilgili bazı olaylar yaşadıklarını belirten Doğan, “Kanal D’de sabah haberlerini sunan bir arkadaş çok seri, çok keskin, sert twettler atarak referandum için ‘hayır’ kampanyası yaptı. Yazar ve yorumcularımızın görüşleri eğer hakaret ve aşağılama gibi unsurları taşımıyorsa bizi ilgilendirmez. Neticede kendi kişisel görüşleridir ve kurumu bağlamaz. Ancak haber sunanların konumu biraz farklıdır. Onlar haberin tarafsızlığını korumak mecburiyetindedir. Aksi halde kurumun tarafsızlığını ve objektif haber verme ilkelerine gölge düşürürler. Bu nedenle bu arkadaş ile yollarımızı ayırmak mecburiyetinde kaldık. Sosyal medya elbette faydalıdır. Biz de yayıncı olarak sosyal medyadan istifade ediyoruz. Ancak bunun sorumlulukla kullanılması gerek. Nitekim bu konuyu koruyan yayın ilkelerimizde yer vermiştir. Yetmedi grubumuz gazetecilerine zaman zaman genelgeler yayınlayarak sosyal medya kullanımlarına dikkat etmeleri hususunda yazılı ve sözlü uyarılar yaptık. Yaptırımlar uyguladık” şeklinde konuştu.

“BENİM DE ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM EDİTÖRYAL BİR HATA YAPILDI”

Bu noktada kendisinin de çok üzüldüğü editoryal bir hatanın yapıldığını söyleyen Doğan, “25 Şubat’ta Ankara Temsilcimiz Hande Fırat bir habere imza attı. Bu haber, Genelkurmay Başkanlığı’nın verdiği kurumsal bilgi notuna dayanıyordu. Genelkurmay, Hulusi Akar paşa şahsında orduya yönelik suçlama ve itiraflara cevap verme gereği duymuş ve bunları bir not halinde bunları Fırat’a iletmişti. Nitekim Genelkurmay Başkanlığı bu haberin içeriğinin sorumluluğunu resmi sitesinde üstlendi. Bu noktada benim de çok üzüldüğüm editöryal bir hata yapıldı. Haberin iç sayfadaki devamında başlık olarak ‘Karargah Rahatsız’ denmesi istismara müsait bir çağrışım olarak algılandı. Oysa haberi okuyanlar iyi niyetli olarak baktıklarında Genelkurmay’ın tepkisinin sadece kendilerini suçlayanlara cevap teşkil ettiğini görmüşlerdir. Bu art niyetle yazılmış değildir ama editoryal bir hatadır” dedi.

“HOLLANDA MAKAMLARINI BU TUTUMLARI DOLAYISIYLA KINIYORUM”

Konuşmasında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumuna da değinen Doğan, “Avrupa ülkelerinde hükümet üyelerimizin konuşmalarına izin verilmemesi ve bunun için haksız engeller çıkarılması hepimizin tepkisini çekmiştir. Özellikle Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül hanımefendiye reva görülen muamele asla kabul edilemez. Hollanda makamlarını bu tutumları dolayısıyla kınıyorum. Bu davranışın diplomasının yerleşik kural ve teamülleri ile demokratik hak ve özgürlüklerle bağdaştırmak mümkün değildir. Avrupa’da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam korkusu ırkçılıkla birleşerek ortak değerlerimizi tehdit eden çok rahatsız edici atmosfer yaratmaktadır. Bu tehlikeye karşı demokrasi ve insan haklarıyla herkesi ortak çalışmaya davet ediyorum” dedi.

“BU TARZ FAALİYETLERİ ARTTIRMAMIZ LAZIM”

Doğan grubu medyası olarak her türlü ırkçılığın ve İslam düşmanlığının karşısında olmaya devam edeceklerini ifade edeceklerini söyleyen Aydın Doğan, “Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Amerika’da ve batı ülkelerinde İslamofobi ile mücadele konusunda büyük bir gayret gösteriyor. Geçenlerde Columbia Üniversitesi’nde ve bazı düşünce kuruluşlarında İslam’ın gerçek yüzünü anlatan konuşmalar yaptı. Bu konuşmalara batı basını da yer verdi. Bu tarz faaliyetleri artırmamız lazım” dedi.

“MİLLETİMİZ HER ZAMANKİ SAĞDUYUSUYLA EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR”

Konuşmasında referanduma de değinen Aydın Doğan, “16 Nisan’da halkımız Anayasa değişiklikleri hakkında tercihini ortaya koyacak. Çıkacak sonuca şimdidan saygılı olacağız. Biz medya olarak bu sürecin tarafı değiliz. İşimiz sadece objektif yayıncılıkla halkımızın doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamaktır. İnanıyorum ki milletimiz her zamanki sağduyusuyla en doğru kararı verecektir” dedi.

ÇALIŞMALARINIZI HER ZAMAN DİKKATLE İZLEDİM

Toplantıda Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini Sedat Ergin’den devralan yeni kurul üyesi Fikret Bila üyelere tanıtıldı. Bila burada yaptığı konuşmada, “Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmem konusunda bana gösterdikleri güven ve destek için sayın Aydın Doğan’a, sayın Vuslat Doğan Sabancı’ya ve Doğan Ailesi’nin değerli üyelerine ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Değerli kurul üyeleri çalışmalarınızı her zaman dikkatle izledim ve çok yararlandım. Doğan Yayın İlkeleri Kurulu sadece Doğan yayın grubu organları ve çalışanları için değil bütün Türk basını için çok önemli bir işlev görüyor. Evrensel gazetecilik ilkelerinin yaygınlaşmasında, yerleşmesinde ve izlenmesinde çok büyük bir katkı sağlıyor. Gerek eleştiri gerekse özeleştiri yoluyla gazetecilik faaliyetlerinde yapılan yanlışın ortaya çıkartılması, tartışılması ve düzeltilmesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi yönünde çok değerli bir hizmet veriyorsunuz. Üstlendiğim Genel Yayın Yönetmenliği görevini Doğan Yayın İlkeleri doğrultusunda yerine getirmeye, çalışmalarından azami ölçüde yararlanmaya özen göstereceğim. 30 yıllık meslek hayatımın 25 yılını birlikte geçirdiğim Doğan ailesi ve grubunun yayın ilkelerini benimsemiş ve uygulamaya çalışmış bir gazeteci olarak bu ilkeleri bundan sonraki çalışmalarımda da bana yol göstermeye devam edecektir. Türk basınının en saygın kurumundan biri olan Doğan Yayın İlkeleri Kurulu’na bundan sonraki çalışmalarından başarılar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

İSLAMOFOBİ TEHLİKESİNE KARŞI BİR EYLEM PLANI…

Toplantının ardından konuşan Avrupa Birliği eski Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural da toplantıyı iki bölüm halinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Birinci bölümde genel yayın yönetmenlerimiz hazır bulundular. Bu çerçevede Hürriyet’te yaşanan bayrak değişimi dolayısıyla göreve gelen Fikret Bila’yı kurul üyelerine tanıştırıldı. Daha sonra yayınlarımızın ilkeler çerçevesindeki durum değerlendirildi. Bu değerlendirmeye kurul üyelerimiz de katıldılar. Toplantının ikinci bölümünde kurul üyelerimiz özellikle Avrupa’da yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi tehlikesine karşı bir eylem planı yapılmasının düşünülebileceği konusunda görüşler belirttiler. Toplantıya katılan sayın Mehmet Aydın hocamız, Adem Sözüer hocamız, Profesör Feride Acar gibi hocalarımız ve diğer , Türkiye’nin bu yükselen bu ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı Türkiye’nin gerçek durumunun anlatılması hususunda bir çabanın yararlı olacağını, bunun içinde Türkiye’nin esasen bağlı olduğu Avrupa Birliği değerlerinden ve hukuk düzeninden taviz vermemesi gerektiğini belirttiler. Toplantı son derece yapıcı ve geleceği dönük etkinliklerin hazırlanması bakımından da yararlı oldu.” dedi.

Vural sözlerini şöyle tamamladı: “Toplantıda söz alan kurul üyeleri, bu kurulun çok özgün bir yeri olduğunu ve üyelerinin bağımsız kişilerden oluştuğunu ifadeyle bunun çok önemli değer teşkil ettiğini de ifade ettiler. Dolayısıyla bu kurul üyeliği bağımsız kişilerden oluşması itibariyle ayrı bir önem taşımaktadır. Bu doğan medyasının yayın ilkelerine uyumu hususunda gerçek bir yaptırım gücü olduğunu da ifade ettiler.”

Toplantıya katılan Doğan Yayın İlkeleri Kurulu CEO ve okur temsilcileri şöyle:

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Avrupa Birliği eski Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay,CNN Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav. Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Doğan Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Uğur Cebeci, Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Önlem Komitesi Üyesi ve Avrupa Konseyi Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Komitesi Başkanı Prof. Dr.Feride Acar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Gazeteci Yazar Altan Öymen, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri Afitap Pusat.

DHA