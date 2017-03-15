Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Edirne Haberi: Doğaya ilk defa yeşilbaş ördek bırakıldı

Doğaya ilk defa yeşilbaş ördek bırakıldı
15:1815 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Doğaya ilk defa yeşilbaş ördek bırakıldı
Doğaya ilk defa yeşilbaş ördek bırakıldı

EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Türkiye’de ilk defa doğaya 135 yeşilbaş ördek bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan ve halkalanarak kayıt edilen 135 yeşilbaş ördek, Uzunköprü’deki Alıç Barajı mevkiinde doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince el koyulan 135 yeşilbaş ördek, Halkalama Uzmanı  Cemal Özsemir ve Yaban Hayatı Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı tarafından halkalanarak kayıt altına alındı. 135 yeşilbaş ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Ahmet Kara, Uzunköprü Avcı Derneği Başkanı Metin Yılmaz ve dernek üyelerinin katılımıyla doğaya bırakıldı.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar