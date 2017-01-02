Doğaya yiyecek bırakan ekibin aracı kara saplandı

YOZGAT’ta, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanları için ormanlık alanlara yem ve ekmek bırakıldı. Yiyecek bırakmak üzere yola çıkan belediye zabıta ekiplerinin aracı kara saplandı. Araç, iş makineleri tarafından çıkarıldı.

Yozgat’ta yoğun kar yağışının ardından ormanlık alanların tamamen karla kaplanmasıyla birlikte, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından belirli aralıklarla şehir merkezi yakınlarında bulunan ormanlık alanlara kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için ise kemik ve ekmek bırakılıyor. Belediye zabıta ekipleri tarafında yapılan çalışmalar belirli aralıklarla devam ederken, bu gün toplanan yiyecekleri Topçu Köyü ormanlık alanına götüren zabıta ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Buzlu yolda kayan ekip araçları kontrolden çıkarak kara saplandı. Zabıta minibüsü, kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makinesi tarafından çıkartıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, doğanın karla kaplandığı zaman yaban hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Baran, "Fırın, kasap ve tavukçu esnafından aldığımız yiyecekleri getirip buraya bıraktık. Geçen hafta da bırakmıştık. Doğa karla kaplı olduğu sürece bu hizmetimize devam edeceğiz” dedi.

DHA