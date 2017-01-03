Doğu donuyor: Göle 34.8

ERZURUM, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 34.8 derece ile yine Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Yüksek basıncın etkisi atlında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nden dondurucu soğuklar gitmek bilmiyor. Ağır kış koşulları ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Termometreler dün gece Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 34.8 dereceye kadar düştü. Kars Harakani Havalimanı bölgesinde sıfırın altında 32.3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, yine sıfırın altında olmak üzere Kars merkezde 31.1, Erzurum'un Horasan ilçesinde 30.8, Ardahan'da 30.4, Erzurum'da 22.8, Ağrı'da 15.8, Muş'ta 10.7, Iğdır'da 9.2 ve Erzincan'da 8.2 derece oldu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu beklenen karla birlikte artacağını bildirdi.

BAŞKAN İSMAİLOĞLU: SİZ KAR ALTINDA GÖLE'NİN GÜLEN YÜZÜSÜNÜZ

Karakışta her yıl rekorlar kıran Ardahan'a 45 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 38 metre yükseklikte bulunan ve Ardahan ormanlarının yüzde 65'ini topraklarında barındırdığı için 'Yeşil Göle' diye ünlenen Göle ilçesinde kar temizleme çalışmaları ile ilgili olarak Belediyenin internet sitesinde şunlar yazıldı:

"Göle kar altında kalırken Başkan Akın İsmailoğlu'nun talimatı ile Zabıta Müdürü Turgay Budak yönetimindeki karla mücadele ekipleri karları toplayarak şehir dışına taşıyorlar. Köylerden gelen insanlar caddeler boyunca karların yığınlar halinde toplandığını görünce 'İşte Vekil Orhan Atalay, işte Başkan İsmailoğu. Teşekkürler belediye emekçileri' dediklerine tanıklık ettik. Belediye ekipleri Göle cadde, sokak ve mahalle yollarını kardan temizlenmesini sağlayarak halkın ve araçların kolay geçişini sağlıyor. Bir şehri şehir yapan ana özelliklerden biri de bu olsa gerek.

Belediye karla mücadele ekiplerini gece denetleyen Başkan Akın İsmailoğlu, bir süre çalışmaları yerinde izleyerek "Siz kar altında Göle'nin gülen yüzüsünüz, üşümüş olsanız de emeğinizi halkın yaşamını kolaylaştırmak için harcıyorsunuz" diyerek arkadaşlarına teşekkür etti."

ASKER VE POLİSİN NÖBET SAATLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Muş'ta ise bir evde su borusunun patlaması sonucu duvarlar dahi buz tuttu. Aşırı soğuklar nedeniyle polis ve askerlerin nöbet saatleri de 2 saate düşürüldü. Yolda hareket halindeki araçların akaryakıtları donarak sürücülerin zor anlar yaşadığı belirtildi. Akarsular, nehirler, çeşmeler soğuktan donarken binaların duvarlarında buz sarkıtları oluşmaya başladı. Muş'un kış mevsiminde en şiddetli soğuklarının Aralık ve Ocak aylarında olduğunu söyleyen Faruk Dede, sanayideki işyerlerinin yüzde doksan esnafın soğuktan işyerlerini kapadıklarını söyledi.

DHA