Doğu Karadeniz’de organik çay tarım alanları artıyor

– DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde organik çay tarım alanları 324 bin dekara ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, bu yıl 250 bin dekar alanın organik çay tarım havzası ilan edilmesi ile birlikte bölgedeki organik çay üretim alanlarının 324 bin dekar ulaştığını açıkladı. Dünyada kuzey iklim kuşağında çay üreten tek ülke olduklarını ifade eden Sütlüoğlu, kimyasal gübreden vazgeçerek çayın tamamının organik üretilmesinin hedeflendiği belirterek, “Dünyada böyle bir imkana sahip başka ülke yok. Diğer ülkelerin hepsi çay üretiminde haşere zehiri kullanıyor. Bakanlığımız organik tarım konusunda yeni bir kararla ilave organik çay tarım havzası belirledi. Çok önemli ve cesurca alınmış bir karar. Bu kararı alan bakanımız Faruk Çelik’e teşekkür ediyoruz. Bu bizim idealimiz ve rüyamızdı. İlk adım atılmış oldu. Gelecek yılda 830 bin dekar çay üretim alanının tamamı organik tarım havzası kapsamına alınacak” dedi.

“BOZULAN EKOLOJİK YAPI DÜZELECEK”

Organik çay tarımına geçişle birlikte bölgeyi kimyasal gübrelerin zararlarından korumayı amaçladıklarını ifade eden Sütlüoğlu, şunları söyledi:

"Bozulan ekolojik dengenin yeniden rehabilite edilmesi, canlıların sağlığı açısından çok önemli bir proje. Organik tarıma geçildiğinde tabiat hızlı bir şekilde kendini tamir ediyor. Daha önceleri yaşayan ancak kimyasal gübre ile yok olan böcekler, mikroorganizmalar canlanıyor ve bölge doğal yapısına kavuşuyor. Bu uygulama ile dünyanın en büyük organik bölgesini oluşturacağız. Bu turizm açısından da çok önemli. Bölge çok güçlü bir turizm havzası olacak, yoğun turist çekecek. Organik çayla bölgede üretilen yağ, peynir, bal, elma, armut da organik olacak. Üretici daha yüksek fiyatlarla çayını satma imkanının yanında organik ürünlere kavuşacak. En önemlisi sağlığına kavuşacak, gelecek nesillerin sağlığının korunmasına imkan sağlayacak. Kimyasal gübrenin yoğun kullanımı ile meydana gelen heyelanlarda önlenmiş olacak. Zararlı olan kimyasal gübrenin olumsuz etkileri ortadan kalkacak.”

ORGANİK ÇAY TARIMI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın öncülüğünde Çaykur tarafından çay tarımında kullanılan nitrat ve azot içerikli kimyasal gübre yerine bu yıldan başlayarak kademeli olarak mikrobiyal organizmalar içeren organik gübreye geçilecek. Çayda herhangi bir kalıntısı ve olumsuz etkisi görülmese de kullanıldığı toprakta ve çevresindeki canlı varlıklar üzerinde zararlı etkileri olan, toprak yapısını olumsuz yönde etkileyen, heyelanları tetikleyen azot ve nitrat içerikli kimyasal gübre kullanımı da kademeli olarak kaldırılacak. Çaykur'un yaptığı denemelerde mikrobiyal gübre ile üretilen çaylarda verim azalması gözlenmediği gibi ekstrat değerinin yükseldiği ve selüloz oranının azaldığı, tomurcuk oluşumunun ise arttığı tespit edildi.

DHA