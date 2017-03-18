Doğubank'a kaçak eşya operasyonu

İSTANBUL Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilip Fatih'te bulunan Doğubank İş Hanı'nda satılan ürünlerle ilgili yoğun bir şekilde ihbar aldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu çevik kuvvet ekiplerinin desteği ile handa bulunan 43 işyerine bugün operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekipleri hanın içinde ve girişinde geniş güvenlik önlemi alırken, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda yurt dışından kaçak olarak getirilen faturasız bin 794 elektronik sigara, yaklaşık 10 bin likit, 10 bin cep telefonu bataryası, çok sayıda anahtarlık, saat, çanta şeklinde gizli kamera ve binlerce harici batarya el koydu. Ekipleri operasyonda kaçak eşya sattığı belirlenen 50 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlattı.

DHA