Doğubayazıt'ta 120 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde polisin düzenlediği operasyonda 120 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Doğubayazıt İlçesinde 14 Ocak 2017 tarihinde alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan bir operasyonda 119 paket halinde toplam ağırlığı 120 kilo 490 gram olan eroin maddesi 2 ayrı TIR'a yüklenirken suçüstü ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu M.A., H.D.G., A.M. ve R.E. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

DHA