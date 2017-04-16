Doğudaki 32 ilde saat 16.00'da sandıklar kapandı

ANAYASA değişikliği referandumunda oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibarıyla kapandı.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00'de başına gitti. Bu 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sandıklar kapandı.

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

DHA