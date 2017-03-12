Doğumdan sonra bolkanı atılan bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi

KARAMAN'da sevgilisinden hamile kalan 22 yaşındaki Huriye P.'nin evde doğum yaptıktan sonra boğup, poşet içinde balkona attığı kız bebeğin cesedi, sahip çıkan olmayınca belediye ekipleri tarafından kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Karaman'da oturan ve ailesiyle birlikte yaşayan Huriye P., oto elektrikçisi sevgilisi 25 yaşındaki Ramazan Y.'den hamile kaldı. Huriye P., geçen 22 Şubat günü, tedavi için Karaman Devlet Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'ne gitti. Burada yapılan kontrolde doktorlar, Huriye P.'ye bebeğin doğum kanalına girdiğini ve doğumun başlamak üzere olduğunu söyledi. Huriye P. de iddiaya göre doğum yapmayı reddetti. Doktorlar da, ancak bebeğin babasının da rızasıyla kendisini doğum yapmadan taburcu edebileceklerini söyledi. Huriye P. de sevgilisi Ramazan Y.'yi hastaneye çağırdı. İki sevgili gerekli evrakları imzalayıp, doğum yapmadan hastaneden ayrıldı.

EVDE DOĞUM YAPIP, BEBEĞİ BALKONA BIRAKTI

Evine dönen Huriye P., iddiaya göre kendi imkanlarıyla evde doğum yapıp, dünyaya gelen kız bebeğini boğdu. Kanlar içindeki cesedi beze sarıp evin balkonuna attı. Bu sırada doktorlar durumu polise bildirdi. Geçen 24 Şubat günü, polis tarafından ifadesi alınmak için karakola davet edilen Huriye P.'nin hamile olmadığı fark edildi. Polisin yaptığı sorgunun ardından Huriye P., ailesinin hamile olduğunu bilmediğini, evde doğum yaptığını ve bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Genç kızın ifadesinin ardından, ailesi ile birlikte oturduğu evde arama yapan polis, bebeğin cesedini evin balkonunda buldu.

BEBEK CANLI DOĞMUŞ

Yapılan otopsi sonucunda bebeğin canlı doğduğu, doğumdan bir süre sonra boğularak öldüğü bu sırada elmacık kemiklerinin ve sırtında bulunan 6 adet kaburga kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis Huriye P., annesi F.P., babası H.İ.P., erkek kardeşi M.P., kız kardeşi H.P. ile sevgilisi Ramazan Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Huriye P. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine Huriye P.'nin sevgilisi Ramazan Y. ile kız kardeşi H.P., tutuklandı.

BEBEK KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Huriye P.'nin doğumdan sonra boğarak öldürdüğü ve poşet içinde balkona bıraktığı kız bebeğin cesedi de, 15 günlük yasal süreç boyunca kimsenin sahip çıkmaması üzerine belediye ekipleri tarafından morgdan alınıp, Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi. Belediye ekipleri tarafından mezar taşına ise 'İsimsiz bebek Pınar' yazılması dikkat çekti.

DHA