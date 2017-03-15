Doktor çiftten Tıp Bayramı'nda konser

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Sinan Karaoğlu ile eşi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'Doktor Civanım' adı verilen Türk Halk Müziği konserinde sevilen türküleri söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile eşi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu sevenleriyle buluştu. Konser öncesi açıklama yapan Sinan Karaoğlu, "Halkımızın gösterdiği ilgi bizi heyecanlandırıyor. Türk Halk Müziğini çok seviyoruz. Aynı zamanda doktoruz. 14 Mart Tıp Bayramı olunca ikisi birleşiyor. Yurdun dört yanından derlediğimiz bir repertuarımız var. Birlik ve beraberlik mesajları vermek istiyoruz. İnşallah şölen havasında bir konser yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Sema Karaoğlu ise, "İlk konserimizmiş gibi çok heyecanlıyım. İlgi çok güzel. İnşallah güzel bir konser olur. Bütün meslektaşlarımın Tıp Bayramını kutluyorum" dedi. Konserde birbirinden güzel türküleri çalıp söyleyen doktor çifti yaklaşık 2 bine kişi izledi.

DHA