Doktora saldıran hasta yakını: Sağlık personeli sandım

BURSA’nın Gemlik İlçesi’ndeki Muammer Ağım Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Seda E., bir hastanın gelini D.T.'nin saldırısına uğradı. Doktorun şikayeti üzerine ifade veren hasta yakının, "Biz doktor olduğunu bilmiyorduk, sağlık personeli sandık" sözleri tepkiye neden oldu.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ndeki hasta yakınının doktora saldırısı Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, olay iki gün önce saat 18.55’te meydana geldi. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran C.T.’yi Doktor Seda E .muayene etti. Çekilen EKG sonucunda hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşılarak, gerekli tıbbi işlemler yapıldı ve 112 Acil Servis ile irtibat kurularak hasta 11 dakika içinde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu süre zarfında hastanın oğlu ve gelini, doktordan babalarının ağrısını geçirecek ağrı kesici yapmasını istedi. Doktor hasta yakınlarına şuan itibariyle ağrı giderici bir işlem yapmanın hasta için sakıncalı olacağını söyledi. Doktorun tavsiyelerine kulak asmayan hastanın gelini D.T. iddiaya göre doktorun üzerine yürüyüp, göğsüne yumruk attı. Doktor S.E., 'Beyaz Kod' işlemi başlatarak, şikâyetçi oldu. Olay netleşince hasta yakını D.T., "Biz sizin doktor olduğunuzu bilmiyorduk, sağlık personeli olduğunuzu düşündük" gibi sözlerle özür dilemek istedi. Ancak Doktor Seda.E. şikâyetinden vazgeçmedi.

Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına yapılan bu olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Kalp krizi geçiren hastanın ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği belirtildi.

DHA