Dolandırdıkları oto kiralama şirketi sahibini öldürmüşler

ADANA'da 21 Mart'ta kaybolup, 30 Mart'ta öldürüldükten sonra gömüldüğü ağaçlık alanda cesedi bulunan oto kiralama işi yapan 38 yaşındaki Cem Atalmış'ın katil zanlısı 33 yaşındaki Deniz Tekin, cinayeti amcasının oğlu 30 yaşındaki Mehmet Tekin ile birlikte işlediklerini itiraf etti.

Merkez Seyhan İlçesi'nde oto kiralama işi yapan Cem Atalmış, müşterisi Deniz Tekin ile inşaat halindeki bir apartman dairesini satın almak için anlaştı. Cem Atalmış, Deniz Tekin'e farklı dönemlerde toplam 120 bin lira verdi. İnşaatın tamamlanmayıp, parasını da geri alamayan Cem Atalmış, 21 Mart günü eşi Esma Atalmış'a "Ev işini konuşmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Esma Atalmış, eşinin hayatından endişe ederek 'kayıp' başvurusunda bulundu. Cem Atalmış'ı bulmaya çalışan polis, otomobilini Hadırlı Mahallesi mezarlığında buldu.

İSTANBUL'DA YAKALANAN KATİL CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Atalmış'ın öldürüldüğünü belirleyen polis, katil zanlılarından Mehmet Tekin'i İstanbul'un Silivri İlçesi'nde yakaladı. Cinayeti amcasının oğlu Deniz Atalmış'ın işlediğini ileri süren Mehmet Tekin, cesedi gömdükleri yeri gösterdi. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından çıkartılan Cem Atalmış'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Mehmet Tekin çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz Tekin'in ise Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde saklandığı tespit edildi. Diyarbakır'a giden Cinayet Bürosu ekipleri, zanlıyı pazarda alış veriş yaparken yakaladı. Adana'ya getirilen Deniz Tekin, cinayeti gasp amaçlı işlediklerini itiraf etti. Yapılan sorgusunda, amcasının oğlu Mehmet Tekin ile birlikte işledikleri cinayetin ayrıntılarını anlatan Deniz Tekin, "Yanında para getirmesini sağlamak için, 'perde bakacağız' diyerek Cem Atalmış'ı çağırdım. Onu beklerken amcamın oğlu ile AVM'de plan yaptık. Cem Atalmış geldi, bizim arabamızı AVM'nin otoparkında bırakıp, onun aracına bindik. Amacımız, ağaçlık alana götürüp dövdükten sonra parasını almaktı. Arabada tartışma çıktı, amcamın oğlu Mehmet 2 el ateş etti. Cem vurulmuştu, bunun üzerine ben de 2 el ateş ettim. 2 silah kullandık. Cesedini gömdükten sonra, silahları atıp Adana'ya döndük" dedi.

Deniz Tekin, suç aleti tabancayı Seyhan Baraj Gölü kıyısından suya attığını kaydetti. Ancak akşam saatlerine kadar yapılan aramada silah bulunamadı. Tekin'in sorgusu sürerken kayıp silah aranıyor.

DHA