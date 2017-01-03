Dolandırıcılara 23 bin lirasını ve 2 altın bileziğini kaptırdı

KAYSERİ'de telefonla arayıp 'polis' olarak tanıtan ve 'terör soruşturması' yalanıyla kandıran dolandırıcılara 23 bin lira parasını ve 2 altın bileziğini kaptırdı.

Hacılar İlçesine bağlı Akdam Mahallesi, Alparslan Türkeş Sokak’ta oturan 52 yaşındaki Hacer Nazlı’yı arayarak kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, kadının evine gelerek 2 bilezik ve 3 bin TL nakit parasını aldı. Aradan 2 saat geçtikten sonra kadını yine arayan dolandırıcılar, tekrar para istedi. Bunun üzerine yalnız yaşayan kadın, ikinci kez tuzağa düşerek dolandırıcıların verdiği banka hesabına 20 bin TL havale etti. Bir süre sonra komşularına olayı anlatması üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, bu kez gerçek polisleri arayarak dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

DHA