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İstanbul Haberi: Dolar 3.6401 ve euro 3.8107 lira ile yeni tarihi zirveye çıktı

Dolar 3.6401 ve euro 3.8107 lira ile yeni tarihi zirveye çıktı
13:405 Ocak 2017
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Dolar 3.6401 ve euro 3.8107 lira ile yeni tarihi zirveye çıktı
Dolar 3.6401 ve euro 3.8107 lira ile yeni tarihi zirveye çıktı

Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak gelişmekte olan ülke birimlerinden "negatif ayrışan" lira, küresel kâr satışlarında elde ettiği kazancı koruyamayınca, dolar 3.6401 ve euro 3.8107 ile yeni tarihi zirveye tırmandı.
Küresel kâr satışları nedeniyle günün ilk işlemlerinde 3.56’nın altını da test eden dolar, daha sonra hızlı bir tempoyla yükselerek 3.6401 liraya kadar çıktıktan sonra, 3.63 – 3.64 lira aralığında hareket etmeye başladı.
Dolardaki bu hızlı tırmanış nedeniyle liranın yarım günlük kaybı yüzde 1.0'i geçerken, diğer gelişmekte olan ülke para birimleri yüzde 0.5 dolayında kazançlı durumlarını korudular.
Doların yanında euro da hızla tırmanarak 3.8107 liraya kadar çıkıp yeni tarihi zirveyi test ettikten sonra, 3.80 – 3.81 lira aralığına çekildi.

 

DHA

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