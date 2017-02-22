Dolar Fed tutanakları öncesinde 3.60 liranın altına geriledi (2)

– Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla gerileyen dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak tutanakları öncesinde, 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3.60 liranın da altını gördü.

Güne 3.613.62 lira aralığında başlayan dolar 3.5964 liraya kadar gerilerken, euro da 3.80 liranın altına gerileyerek 3.7828 liraya kadar çekildi. Tutanakların açıklanmasına saatler kala, dolar 3.59 – 3.60 lira, euro da 3.79 – 3.80 lira aralığında heraket etmeye başladı.

İç ve dış piyasalarda gözler, Fed'in önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin ipucu vermesi beklenen, bu akşam TSİ 22:00'de açıklanacak tutanaklarına çevrildi.

Gün içinde yatay hareket edenBorsa İstanbul Endeksi de (BIST-100) yüzde 0.49 düşüşle 88 bin 531 puandan kapandı.