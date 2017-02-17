Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Dolar yatay seyirle 3.67 lira, euro 3.91 liranın üzerinde

Dolar yatay seyirle 3.67 lira, euro 3.91 liranın üzerinde
10:0317 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Dolar yatay seyirle 3.67 lira, euro 3.91 liranın üzerinde
Dolar yatay seyirle 3.67 lira, euro 3.91 liranın üzerinde

– Haftanın son gününe 3.6650 seviyesinde başlayan dolar, yatay bir seyirle 3.6707 lira seviyesinde işlem görüyor.
Hafta içinde dalgalı bir görünüm sergileyen ancak küçük adımlarla düşen dolar, en düşük 3.63’ü en yüksek de 3.70’i görmüştü. Merkez Bankası’nın sıkı duruşu, doları aşağı yönlü hareketlendirirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına ilişkin beklentiler, iç siyasi gelişmeler yukarı doğru baskılıyor.
Euro da güne 3.91 seviyesinde başladı ve yatay seyirle 3.9153 liradan işlem görüyor.

 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar