Dolu yağışı meyve bahçelerinde zarar yol açtı

MUĞLA'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri ve özellikle yüksek kesimleri yağan doluyla beyaza büründü. Meyve bahçelerinde de hasar oluştu.

Ortaca'da Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri, bugün öğle saatlerinde başlayan ve kısa süren dolu yağışından olumsuz etkilendi. İlçe merkezi de olmak üzere kent genelinde etkili oldu. Sahiller, narenciye bahçeleri dolu yığınlarıyla kaplandı. Bölge sakinleri çevreyi beyaz örtü ile kaplayan dolu yığınlarıyla oynayarak kartopu savaşı yaptı. Bazıları da özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, "Dolu ve fırtına olayının yaşandığı başta Ortaca olmak üzere Köyceğiz ve Dalaman'da, bu yıl narenciye de rekolte kaybı beklenmektedir. Bunlarda yaşanacak rekolte kaybı ihracatı da olumsuz etkileyecektir" dedi.

Dolu nedeniyle ilçe geneli sahil ve bahçelerin tamamını kaplayan beyaz örtü, bir süre yağmurla birlikte eridi. Kentte dolu yağışı ardından şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Dalaman'ın Çille Koyu'nda demirli 12 metre uzunluğundaki 2 yolcu ayrı teknesi, alabora oldu. Rüzgarın etkisinin yitirmesinin ardından teknelerin kurtarılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

DHA