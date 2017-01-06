Domuz avında arkadaşını ölümüne neden oldu, cezası ertelendi

BURSA’da geçen yıl domuz avı sırasında 44 yaşındaki arkadaşı Mümin Mutlu'nun ölümüne neden olmaktan tutuksuz yargılanan 41 yaşındaki Lütfi Serbest, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Serbest'e verilen cezada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bursa'da, merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi Kurttepe Mevkii'nde, geçen yıl ocak ayında meydana gelen olayda, domuz avına çıkan 10 kişilik arkadaş grubundan Lütfi Serbest, çalılıklar arasından gelen ses üzerine, domuzun bulunduğunu düşünüp tüfeğini ateşleyince, arkadaşı Mümin Mutlu'yu yaraladı.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Serbest tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkında Bursa 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açılan Lütfi Serbest, duruşmaları devam ederken serbest bırakıldı. Serbest'in karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada, önceki savunmasını tekrarlayan Lütfi Serbest, "Mümin bize çalılıklar arasında olduğunu söylemedi. Ses duyunca ben de domuz sanıp ateş ettim. Sonra gerçeği öğrenince yıkıldım. Çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme hakimi, Lütfi Serbest'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, cezanın açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

DHA