Donan göl üzerinde eğleniyorlar

BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'ndeki Arin Gölü'ne yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar, doğal buz pistine dönen gölde tehlikeye aldırış etmeden eğleniyor.

Bitlis'te etkili olan soğuk hava, Adilcevaz İlçesi'ne 30 kilometre uzaklıktaki Göldüzü Köyü’nde bulunan 1660 hektar alana sahip ve 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nü tamamen dondurdu. Göle kıyısı bulunan Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinde yaşayanlar, 35 santimetreyi bulan buz tabakasıyla doğal buz pistine dönüşen göl üzerinde çeşitli etkinlikler yaparak eğlendi. Tehlikeye rağmen göl üzerinde bağlama çalıp türkü söyleyen gençler piknik havasında bol bol halay çekti. Daha sonra gölün üzerinde semaver yakan gençler, çaylarını yudumlayarak günün yorgunluğunu attı.

Köylülerden Orhan Emen, "Boş zamanlarımızda buz tutan göle gelip burada eğleniyoruz. Burası kışın köyümüzdeki gençlerimizin eğlence yeri oluyor. Gençlerimiz buraya gelip top oynayıp, güreş ve piknik yapıyorlar. Burası gerçekten gelip görülmesi gereken bir yerdir" dedi.

DHA