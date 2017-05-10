Dondurma yerken bacağından vuruldu

KONYA'da 17 yaşındaki Çağlar E., arazide arkadışıyla dondurma yerken, bir otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, saat 00.20 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Bakraç Sokak'ta meydana geldi. Çağlar E. ile aynı yaştaki arkadaşı Emre G., marketten aldıkları dondurmayı boş bir arazide yedikleri sırada yanlarına gelen bir otomobilden üzerlerine ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken açılan ateş sonucu Çağlar E. bacağından yaralandı, Emre G. ise olayı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Çağlar E., sağlık ekiplerine, 'Abla ne olur çabuk olun. Götürün beni' deiye yalvardı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar E.'nin hayati tehlikesinin olmadığını belirtildi.

Olay yerinden inceleme yapan polis, bir adet sallama olarak tabir edilen bıçak buldu. Polis, kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA