Dönere inovasyon kattı, tüketicinin kalbini fethetti

TÜRK damak tadının vazgeçilmez yiyeceklerinden dönere inovasyon katan Bereket, tüketicinin kalbini fethetti.

Bereket Döner, geleneksel iskenderi evlere taşımayı başardı. Ürünlerine yönelik inovasyon çalışmalarına son yıllarda ağırlık verdiklerini söyleyen Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, evlerde dönerli yemekleri daha pratik hale getirerek her kesimden tüketicinin mutfağına girmeyi başardıklarını söyledi. Her mutfakta 3-5 dakikalık sürede fırında ya da tavada, ünlü restoranların iskenderi tadında lezzetli sofralar kurulmasına öncülük ettikleri için mutlu olduğunu belirten Emek, yeni ürünün tüketiciden tam puan aldığını söyledi.

GENÇLER, ÇOCUKLAR BU TADI ÇOK SEVECEK

Döner ürünlerini sadece Bereket Döner şubeleriyle sınırlandırmadıklarını söyleyen Emek şu bilgileri verdi:

'Kendi tesislerimizde gelistirdigimiz restoran tarzında döner, mutfaktan sofralara kokusunu, rengini yumuşaklığını kaybetmeden ulaşabilecek tarzda üretim yapıyoruz. Katkısız gerçek tereyağı, domates sosu ile birlikte tüketiciye ulaştırdığımız paketlerimiz, mikro dalga fırınlarda ısıtmaya uygun ve bize özel olarak geliştirildi, üretildi. Gençler ve çocuklar soslu dönerimizin tadını çok sevecek. Annelerin, çalışanların yemek hazırlama konusunda işlerini daha da kolaylaştırıyoruz. Dönerle ilgili inovasyon çalışmalarımız başarı ile bitmiş olup, raflarda yerini almıştır. Yüzde 100 dana etinden yapılan dönerlerimiz sofralarda ünlü restoranların lezzetini yaşatacak.'

SOSLU BEREKET DÖNER NASIL HAZIRLANIYOR

Soslu Bereket Döner'in nasıl hazırlandığını da tarif eden Emek şöyle konuştu:

'Bereket Döner'in özel geliştirdiği ürün, uzun bir Ar-Ge çalışması ve denemelerin sonucu ortaya çıkmıştı, Türkiye'de daha önce hiçbir döner firmasının yapmadığı, tüketicinin beğenisine sunulmuş inovatif bir ürün olarak karsımıza çıkıyor. Ambalajın içerisinde, 250 gr dana döner ve 4 paket toplamda 50 gr Özel Bereket Döner Tereyağlı Döner Sosu bulunuyor. Ürün komple ambalajıyla mikrodalga fırında en fazla 400 Watt 3 dakikada ısıtılabilmektedir. Ürünün ambalajını mikrodalga fırına koymadan önce, ısıtma süresince oluşacak buharı dışarı atabilmek için çatal ile delinmesi gerekiyor. Mikrodalgada ısıtma işleminden sonra ürünün ambalajı açılarak ısınmış sos paketlerinden dilediğimiz kadarını dönerimizin üzerine döküyoruz ve nefis bir lezzet ortaya çıkıyor. Evlerinde mikrodalga fırını olmayan tüketiciler ürünün ambalajını açarak döneri ve sosu ocaklarında ısıtarak da tüketebiliyorlar.'

DHA