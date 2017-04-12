Dortmund saldırısını IŞİD mi yaptı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 12 Nisan (DHA) Almanya'nın Dortmund kentinde Borussia Dortmund ile Monaco takımları arasında dün gece oynanacak UEFA Şampiyonlar Liği çeyrek final maçı öncesinde Dortmund takım otobüsünü hedef alan bombalı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor. Dortmund Başsavcılığı tarafından “adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle” başlatılan soruşturmayı Federal Savcılık devraldı.

IŞİD mi yaptı

Saldırıya ilişkin olay yerinde bulunduğu belirtilen mektubun içeriği konusunda resmi açıklama yapılmazken, Süddeutscher Zeitung gazetesi NDR ve WDR kurumlarına göre, “Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla” diye başlayan bir sayfalık mektupta, Berlin Noel pazarına yönelik saldırı ve Suriye'deki Alman Tornado savaş uçaklarına atıfta bulunuluyor. Almanya'nın Tornado keşif uçaklarını çekmesi ve Ramstein kentinde bulunan ABD üssünün kapatılmasının istenildiği belirtilen mektupta, Almanya ve Haçlı ülkelerindeki sporcu ve ünlü kişilerin bu gerçekleşene kadar hedefte olduklarının yer aldığı öne sürülüyor.

Mektubun gerçekliğini araştıran Alman polisi, içeriğin hedef saptırmak isteyen gruplar tarafından yazılmış olma ihtimali üzerinde de duruyor.

Anti faşist gruplar mı

Öte yandan basına yansıyan haberlerde, saldırıya ilişkin anti faşist gruplar tarafından internet üzerinden yapılan başka bir açıklama olduğu bilgisi de yer aldı. Antifa açıklamasında, saldırının Borussia Dortmund'un ırkçı ve nazilere karşı yeteri kadar aktif politika izlemediği için hedef alındığı belirtiliyor.

Polisin ve savcılığın soruşturmayı bu iki grup kadar, şiddet yanlısı fanatikler tarafından yapılmış olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.

Federal Savcılığın saldırıya ilişkin öğleden sonra bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

DHA