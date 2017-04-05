Dörtyol Milli Eğitim Müdürü silahlı saldırıda yaralandı

HATAY'ın Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, kantin işletmecisi 44 yaşındaki Osman Çankır tarafından tabancayla sol bacağından vuruldu.

Sabah saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, Şube Müdürü Mehmet Şimşek'in odasında bulunduğu sırada içeriye bir süre önce kapatılan Dörtyol Öğretmenevi'nin bahçesindeki kantini işleten Osman Çankır girdi. İddiaya göre, kantinin kapatılması yüzünden Osman Çankır ile müdür arasında tartışma çıktı. Bu sırada Çankır, üzerinde taşıdığı tabancasını çekerek Müdür Toksoy'un sol bacağına 2 el ateş etti. Çankır kaçarken, yaralanan müdür, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

DHA