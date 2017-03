Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde 'Melek yüzler' İstanbul'da buluştu

İSTANBUL 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun (UDF) açılış gala yemeği gerçekleşti. İnsan DNA'sında bulunan 21 kromozom çiftinde fazladan 1 kromozom bulunması durumu ile ortaya çıkan down sendromu hakkında kamuoyu farkındalığını yükseltmeyi amaçlayan federasyon yaptıkları işlerde "Her şey 1 Farklı Olacak" sloganı ile dikkat çekecek.

Yurt dışında 12 temsilciliğin de açılışını gerçekleştiren federasyonun ana hedefi, etkili sosyal politikalar üreterek Türkiye'de ve yurt dışında Down Sendromlu bireylerin eğitim, kültür, sanat, sağlık, istihdam gibi alanlarda öncü bireyler olmasına katkı sağlamak.

Şenol İpek'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği ve yerel yönetim, futbol, sanat ve iş dünyasından bir çok ünlü ismin katılımları ile desteklerini verdikleri açılış gala yemeğinde UDF Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay "2023 Ulusal Stratejik Eylem Planlarıönı ve hedeflerini açıkladı. Tuncay, "Bugün burada kuruluşunu kutladığımız Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile artık bizimle "her şey 1 farklı olacak" diyoruz. Şu an Türkiye'nin önderliğinde başlangıç olarak 12 ülke temsilciliğimiz ile bu yolculuğa başladık. Hedefimiz temsilciliklerimizi de artırarak ilerde Türkiye'nin liderliğinde Down Sendromlu bireylerin eğitim kültür sanat ve sağlık alanlarında önderlik yapmasını sağlamak. Yurt dışındaki Down Sendromlu çocuklarımıza, bireylerimize gücümüzün yettiğince destek vermek. Bunu yaparken de devletin şefkatli elini ve iş dünyasının da maddi manevi desteklerini sağlamak. Biz sadece bilet satan kermes yapan balo düzenleyen bir sivil toplum örgütü olmayacağız. Biz Türkiye'de Down Sendromlu bireylerin sosyal politikalardaki rehberi olacağız. Biliyoruz ki hep birlikte her şey 1 farklı ve çok güzel olacak" dedi.

Açılış gala yemeğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş adına Prof Dr. Erman Tuncer ve Dr. Muzaffer Saraç; sponsorlardan Kare Anaokulu Kurucusu Aydan Gömügen Tuncay, Beach Couture Kurucusu Ebru Yener, Güven Mantı Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Balkaya, Sistem İnşaat, Güven Grand Geyikli Resort Otel, Güler Takı Galerisi, sanat ve spor camiasının ünlü isimleri Linet, Hakan Altun, Ayla Çelik, Ebru Kural, Nusret Yılmaz, Mevlüt Oruçoğlu, Caner Güler, Süleyman Nuri Yakut, Tuncay Şanlı, Türkiye Aşçılar Federasyonu adına Mehmet Yalçınkaya plaket aldı. Yılmaz Vural'a ise Melek Yüzler Türkiye Elçi'si plaketi verildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DESTEK

İstanbul Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın adına gala yemeğine Dr. Muzaffer Saraç ve Prof. Dr. Erman Tuncer katıldı. Tuncer, "Böylesine gayretli, böylesine bilinçli olarak sorumluluk taşıyan, birbirlerine güç veren, destekleyen bu derneklerin aynı gaye uğruna Down Sendromlu çocuklar için birlikte hareket etmelerini kutluyoruz. Ulusal hedeflerini kısa vadede, orta ve uzun vadede görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Elbette ki bizim Down Sendromlu çocuklarımızı topluma kazandırmamız, istihdam sağlamamız, sporda, sanatta ve ekonomide olmalarını sağlamamız en büyük hedeflerimiz arasındadır. Siz var oldukça sizler bu desteklerinizi sürdürdükçe biz bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Ülke ekonomisine artılar getireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkan Kadir Topbaş'ın faaliyetlerinizi memnuniyetle izlediğini belirtmek isterim. Sizi bu faaliyetlerinizden dolayı yürekten kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz" dedi.

"ONLARLA BİRARAYA GELİN"

UDF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay, "Melek yüzlerle konuşmak, onların nefeslerini içimize çekmek o kadar güzel bir duygu ki. Ben anaokulu işletiyorum ve o çocukların yüzlerindeki o güzel duyguları görünce inanın yeniden tekrar dünyaya geliyorum. Herkese tavsiye ediyorum, Downlu bir çocuğu izleyin. Onun sadece sizi seven hoşgörülü bir kişilik olduğunu göreceksiniz" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN ANLAMLI DESTEK

Gala yemeğinin de sponsorlarından olan Güven Mantı Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Balkaya, Down Sendromlulara istihdam sağlayacak projesini açıkladı. Balkaya, Down Sendromlu bir çocuğu şirket bünyelerine katarak onun yaptığı mantıları özel paketleyip piyasaya "1 farklı" olarak sunacaklarını ve elde edilen gelirin UDF'ye bağışlanacağını söyledi. Konuşmaların ve plaket takdimlerinin ardından Down Sendromlu çocukların özel yeteneklerini sergiledikleri sahne performansları gerçekleşti. Rap müzik, eşli dans ve dans gösterileri oldukça ilgi çekti. Linet ve Hakan Altun birlikte sahne alarak gecenin sürprizini gerçekleştirdiler. Ardından Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Nusret Yılmaz eşsiz yorumu ile davete katılanlara müzik ziyafeti verdi.

DHA