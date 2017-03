Down sendromluların oluşturduğu mehteran ilgi gördü

ANTALYA'da, AK Parti il teşkilatı, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla 'Engelsiz Türkiye İçin Evet Yemeği' düzenledi. Programda down sendromlulardan oluşan mehteran takımı konser verdi.

Ak Parti Antalya İl Teşkilatı, Öğretmenevi'nde 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği dolayısıyla engelliler ve ailelerine yemek verdi. 'Engelsiz Türkiye İçin Evet Yemeği'ne ailelerin yanı sıra Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de katıldı. Enç, “Down sendromunda bir tane kromozom fazla, bence o fazla olan kromozom da 'sevgi kromozomu'. Birçok insanda olmayan ama onlarda fazlasıyla olan, sevgiyi karşılıksız, çıkarsız, beklentisiz veren kromozom. Bence onlar bizlerden daha çok şanslı" dedi. Enç,"“Onların enerjisini hissettiğim an işlerim rast gidiyor. Annelere, babalara da çok teşekkür ediyorum. Onlar cennetin kapısının anahtarını taşıyorlar. İnşallah sevdikleri ve aileleriyle çok güzel günler geçirirler. Şartları iyileştirmek sosyal devlet olarak bizim görevimiz. Biz iyileştirmekle yükümlüyüz. Bunu yapmak zorundayız. Bu lütuf değil, bu bir fark" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sinevizyon gösterimiyle anlatıldı. Programda engelli bir çocuk şiir okudu. Günün finalinde ise down sendromlulardan oluşan mehteran takımı konser verdi. Engellilerin konseri büyük ilgi gördü.

